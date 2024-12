Sute de locuri de munca in Spatiul Economic European in luna decembrie

AJOFM Timis anunta cu sunt 200 locuri de munca vacante in Spatiul Economic European in luna decembrie a acestui an prin reteaua EURES, dupa cum urmeaza:Germania - 60 locuri de munca pentru: sudor MAG; electrician; lucrator ajutor la prelucrarea metalelor; operator stivuitor; muncitor in productie; sofer autobuz;Italia - 50 locuri de munca pentru: lucrator in domeniul sportului si al pregatirii fizice - animator/animatoare centru de vacanta;Letonia - 30 locuri de munca pentru: sudor;Austria ... citește toată știrea