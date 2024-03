SynBio Timisoara Hackathon - primul eveniment de anvergura din Romania, in domeniul biologiei sintetice

In perioada 08 - 10 martie 2024, s-a desfasurat SynBio Timisoara, un hackathon de biologie sintetica organizat cu implicarea solida a unui parteneriat extraordinar ce include Universitatea de Stiintele Vietii "Regele Mihai I" din Timisoara, Asociatia OncoGen, Asociatia One Source!Este primul eveniment de anvergura organizat in Romania, in domeniul biologiei sintetice, ce a reunit aproximativ 60 de liceeni si studenti din 5 tari (Romania, Serbia, Moldova, Tanzania, Ucraina) si s-au implicat ... citește toată știrea