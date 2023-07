Synchromesh - Extindes! Timisoara devine noua capitala europeana a teatrului radiofonic. Proiect finantat prin Programul cultural national Timisoara - Capitala Europeana a Culturii in anul 2023.Proiectul ofera formare in domeniul teatrului pentru artisti, educatori, specialisti in dezvoltare comunitara si producatori de teatru la inceput de cariera, in cadrul unei scoli de vara internationale care se va desfasura in luna august.Scoala de vara ofera o introducere in teatrul radiofonic ca ... citeste toata stirea