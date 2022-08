Tabara din Inima Familiei - cel mai mare eveniment dedicat copiilor si tinerilor din Caras Severin

Peste 150 de copii si tineri cu varste intre 7 si 18 ani din Oravita vor lua parte, in perioada 27-31 august 2022, la Tabara din Inima Familiei, eveniment organizat chiar in orasul lor si care este cea mai mare tabara de acest fel organizata de Episcopia Caransebesului in parteneriat cu autoritatile locale, scolile si parohiile ortodoxe din oras.TDIF Oravita se afla la cea de-a doua editie si va reuni, in total, peste 200 de copii si tineri, daca luam in calcul si cei peste 60 de voluntari de ... citeste toata stirea