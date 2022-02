Tabara din Inima Satului si Tabara din Inima Familiei, in Caras Severin. Cum va puteti inscrie?

Pana la sfarsitul lunii februarie 2022, Episcopia Caransebesului, prin departamentul misionar si de activitati cu tineretul, organizeaza inscrieri pentru comunitatile rurale si urbane din judetul Caras-Severin.Este vorba de acelea care doresc sa gazduiasca cele doua tipuri de tabere educationale pe care eparhia Caransebesului le propune si in acest an in cadrul programului "Impreuna pentru copiii nostri", aflat la cea de-a patra editie.Este vorba de Tabara din Inima Satului - program care ... citeste toata stirea