Este o zi de post negru, pe 29 august, la Taierea Capului Sfantului Ioan Botezatorul.Sfantul Proroc Inainte Mergator Ioan s-a nascut in familia preotului Zaharia, cu sase luni inaintea Nasterii lui Iisus.Nasterea sa a fost vestita de ingerul Gavriil lui Zaharia, in timp ce acesta slujea la templu. Pentru ca nu credea celor vestite de ingerul Gavriil, Zaharia a ramas mut pana la punerea numelui fiului sau.Prorocul Ioan s-a retras in pustiu, unde a dus o viata de aspre nevointe, pana in ... citeste toata stirea