Taina noptii dintre ani! 1 ianuarie - ziua cand Fiul lui Dumnezeu a devenit om si a primit numele Iisus

In noaptea trecerii dintre ani, 31 decembrie 2022 - 1 ianuarie 2023, la catedrala si in bisericile ortodoxe din Banat, se va oficia slujba cu Acatistul Mantuitorului Iisus HristosRanduiala stabilita de Sf. Sinod al BOR prevede citirea Acatistului Domnului Iisus Hristos intrucat, in ziua de 1 ianuarie, ne amintim de momentul in care Fiul lui Dumnezeu, facut Om, a primit numele de *Iisus* (Taierea-imprejur cea dupa trup a Domnului). Tocmai acest nume sta in centrul acatistului, nume care ... citeste toata stirea