Talhar retinut de politisti. A furat lantisorul unui barbat

TIMISOARA. Un tanar de 19 ani a fost retinut de politistii din Timisoara, pentru 24 de ore, dupa ce l-a atacat pe un barbat caruia i-a furat lantisorul pe care il purta la gat.Incidentul a avut loc in data de 7 august, pe strada Bitolia din Timisoara. Un barbat de 45 de ani a fost atacat de un necunoscut, in jurul orei 00.20, in timp ce se afla in fata blocului unde locuieste. Atacatorul a reusit sa ii fure barbatului lantisorul ce il purta in acel moment.Vineri, oamenii legii au dat de ... citeste toata stirea