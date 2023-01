Tanar arestat dupa ce a talharit o femeie in Parcul Poporului din Timisoara

Duminica, politistii Biroului Investigatii Criminale din cadrul Politiei municipiului Timisoara au identificat si depistat in localitatea Nadrag, un tanar, in varsta de 18 ani, banuit de talharie calificata."In fapt, la data de 15 ianuarie 2023, in jurul orei 08:00, in Parcul Poporului din Timisoara, acesta ar fi sustras din mana unei femei telefonul mobil si a fugit. Femeia a pornit dupa el, iar cand s-a apropiat, tanarul i-a pulverizat in fata spray iritant lacrimogen, reusind sa pastreze ... citeste toata stirea