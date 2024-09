Tanar, arestat preventiv dupa ce a incercat sa raneasca un elev cu un briceag, in apropierea unui liceu

Un tanar de 18 ani din Arad a fost arestat preventiv dupa ce a incercat sa loveasca un elev cu un briceag, in apropierea unui liceu. Incidentul a avut loc in contextul unui conflict mai vechi. Victima a incercat sa fuga, dar a cazut, iar agresorul a lovit-o cu piciorul in fata.Parchetul de pe langa Judecatoria Arad a transmis, vineri, ca a fost pusa in miscare actiunea penala fata de un tanar de 18 ani pentru lovire sau alte violente.Procurorii au stabilit ca, miercuri, in timp ce se afla ... citește toată știrea