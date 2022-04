Tanar de 17 ani, retinut de Politie, fiind suspectat ca a talharit trei femei in cateva ore

Un tanar in varsta de 17 ani suspectat ca a talharit, in decurs de cateva ore, trei femei, pe strazile din municipiul Oradea, a fost prins de politisti si retinut. Victimele tanarului sunt in general femei in varsta, carora le smulgea gentile si sacosele cu cumparaturi. El ar fi amenintat cu un cutit un martor si o victima.Potrivit datelor furnizate, marti, de Politia judeteana Bihor, faptele de care este suspectat tanarul s-au petrecut in cursul zilei de luni.Prima talharie a avut loc in ... citeste toata stirea