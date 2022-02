Tanarul de 18 ani a comis talharia luni, pe strada Plopilor din Recas. I-a furat telefonul mobil unui barbat in varsta de 37 ani, iar apoi a fugit. Talharul a fost insa identificat in cursul serii, iar telefonul mobil a fost recuperat."In fapt, in cursul aceleiasi zile, tanarul, prin amenintari cu acte de violenta, ar ... citeste toata stirea