Tanar de 19 ani, din Lugoj, mort intr-un groaznic accident, in Teleorman

Accident rutier grav in comuna Draganesti Vlasca, din Teleorman. Un tanar in varsta de 19 ani din Lugoj si-a pierdut viata, dupa s-a izbit violent cu masina de un camion condus de un alt tanar in varsta de 22 de ani. Imaginile de locul tragediei arata dimensiunea dezastrului.Totul s-a intamplat pe Drumul European E70.La un moment dat, tanarul a incercat o depasire periculoasa, insa a pierdut controlul volanului si a intrat in coliziune cu un camion care circula regulamentar pe sensul opus. ... citește toată știrea