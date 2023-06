Un tanar de 19 ani a fost retinut de politistii din judetul Caras-Severin, dupa ce a tras cu un pistol cu bile spre un barbat pe care l-a ranit in abdomen. Incidentul s-a petrecut pe o strada din Resita."Ieri, 4 iunie, politisti de la Politia Municipiului Resita au identificat si retinut pentru 24 de ore, un tanar de 19 ani, din Resita, banuit ca in seara zilei de 3 iunie, in jurul orei 20.40, in timp ce se afla pe Aleea Roman din municipiu, ar fi tras cu un pistol cu bile din plastic asupra ... citeste toata stirea