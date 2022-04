Tanar de 19 ani, retinut de politisti pentru furtul unui bancomat de criptomonede din Timisoara

Politistii Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul IPJ Timis au depistat sambata un tanar, de 19 ani, banuit de furtul unui bancomat de criptomonede din Timisoara."In fapt, astazi, 9 aprilie, politistii au fost sesizati cu privire la faptul ca, la data de 8 aprilie, in jurul orei 21,00, din incinta unui complex comercial din Timisoara, a fost sustras un bancomat de criptomonede. In cursul zilei de astazi, politistii au depistat in localitatea Vinga, judetul Arad, un tanar, de 19 ani, ... citeste toata stirea