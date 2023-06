Jandarmii au identificat dupa semnalmente, intr-o piata din Timisoara, o persoana pe numele careia exista mandat de aducere in vederea audierii, in calitate de suspect, pentru savarsirea infractiunii de pornografie infantilaAstfel, jandarmii din cadrul Compartimentului Prevenirea si Combaterea Faptelor Antisociale- un ofiter impreuna cu un subofiter- au identificat o persoana pe numele careia a fost emis in data de 16 mai a.c., de catre DIICOT-Serviciul Teritorial ... citeste toata stirea