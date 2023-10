Un tanar de 23 de ani a pus politistii din Hunedoara pe jar, dupa ce nu a oprit la semnalul acestora in trafic. Soferul a fost urmarit mai bine de 100 de kilometri, pe autostrada A1, de la Sibiu pana in Deva. Dupa ce au tras mai multe focuri de arma, soferul a oprit si s-a constatat faptul ca nu detinea permis de conducere si ca, de asemenea, ar fi fost si sub influenta drogurilor.Potrivit IPJ Hunedoara, "la data de 15.10.2023, politistii din cadrul Biroului Politiei Autostrazi au efectuat ... citeste toata stirea