Tanar din Timisoara, plecat din carantina, prins la volan, fara permis si cu obiecte furate in portbagaj

Un tanar de 24 de ani, din Timisoara, a fost depistat in trafic, la volanul unei masini. Asta desi nu are permis de conducere si trebuia sa stea acasa, in carantina. Mai mult, barbatul avea si bucuri furate in portbagaj.Un tanar a fost retinut de politistii aradeni pentru 24 de ore dupa ce a fost prins conducand un autoturism, desi nu detine permis, iar in masina avea obiecte care ar fi fost furate din Italia, barbatul fiind si amendat pentru ca trebuia sa stea in carantina la domiciliu. ... citeste toata stirea