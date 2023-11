Politistii locali din cadrul Biroului Proximitate si Siguranta Publica aflati in patrulare in seara zilei de sambata, in jurul orei 19.15, au observat, la intersectia strazilor Crizantemelor cu J. Preyer, un barbat cazut pe trotuar, care parea in stare de inconstienta. Pentru ca parea sa aiba nevoie de ajutor, politistii locali au verificat imediat starea acestuia, constatand ca respira si avea puls, dupa care au solicitat interventia unui echipaj al Serviciului de Ambulanta.Pana la sosirea ... citeste toata stirea