Tanar retinut 24 de ore, dupa ce a modificat urmele unui accident rutier, provocat de fratele sau, in care trei persoane au fost ranite usor

Un tanar de 30 de ani, din Caransebes, judetul Caras-Severin, a fost retinut pentru 24 de ore dupa ce a modificat urmele unui accident rutier in care a fost implicat fratele sau. In urma accidentului, trei persoane au fost ranite, scrie news.ro."Politisti de la Biroul Rutier din cadrul Politiei Municipiului Caransebes au dispus masura retinerii pentru 24 de ore, a unui barbat de 30 de ani, din Caransebes, banuit ca in noaptea de 19 spre 20 iunie, in jurul orei 00.40, ar fi mutat de la locul ... citește toată știrea