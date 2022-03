Tanar retinut de politie pentru ca ameninta femei pe strada si le talharea, la Timisoara

Politistii de la Sectia 2 au intrat in alerta dupa ce, miercuri in jurul orei 21.20, o femeie a fost atacata pe strada Doctor Aurel Candea. Talharul a amenintat-o cu acte de violenta si i-a furat telefonul mobil si 500 de lei. Dupa 20 de minute, in jurul orei 21:40, oamenii legii au aflat ca o alta femeie a patit acelasi lucru, pe bulevardul Vasile Parvan. L-au prins apoi pe suspect, un tanar de 24 de ani."In fapt, in data de 30.03.2022, in jurul orei 21:20, acesta, prin amenintari cu acte de ... citeste toata stirea