Tanar retinut dupa ce a furat 4.200 de lei dintr-un supermarket, la Mosnita Veche

Tanarul de 21 de ani a comis furtul luni seara in jurul orei 20. A mers la un supermarket din Mosnita Veche si a reusit sa fure din casa de marcat aproximativ 4.200 de lei. A fost identificat cateva ore mai tarziu, iar politistii l-au dus la audieri."In data de 07.11.2022, in jurul orei 20:30, politistii Postului de Politie Mosnita Noua din cadrul Sectiei 1 Rurale Timisoara au fost sesizati cu privire la faptul ca, persoane necunoscute ar fi patruns in incinta unui supermarket din localitatea ... citeste toata stirea