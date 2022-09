Tanar retinut dupa ce a furat de pe un santier in constructii, la Mosnita Noua

Politistii din Mosnita Noua au intrat in alerta marti, dupa ce au fost anuntati ca de pe un santier au disparut 94 de panouri de cofrag. Au reusit sa identifice rapid un individ de 23 de ani, banuit de fapta.Mai mult, in urma audierilor au stabilit si ca tanarul a mai incercat sa fure si de pe un alt santier, amplasat pe aceeasi strada, tot panouri de cofrag."In data de 13.09.2022, politistii din cadrul Postului de Politie Mosnita Noua, au fost sesizati de un barbat, in varsta de 36 de ani, ... citeste toata stirea