Duminica, in jurul pranzului, un ofiter si un subofiter de la Compartimentul Prevenirea si Combaterea Faptelor Antisociale din cadrul Jandarmeriei au prins un tanar, suspect de pornografie infantila, in Piata Mehala din Timisoara.Jandarmii l-au identificat pe acesta dupa semnalmente. Pe numele lui, in 16 mai, DIICOT - Serviciul Teritorial Brasov a emis un mandat de aducere in vederea audierii, in calitate de suspect, pentru savarsirea infractiunii de pornografie infantila."Jandarmii ... citeste toata stirea