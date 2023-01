Tanara agresata sexual de un barbat care a amenintat-o cu un cutit

O femeie de 24 de ani a fost violata, dupa ce a fost amenintata cu un cutit de catre un barbat. Agresorul a oprit-o pe femeie pe o strada din Petrosani si i-a spus ca o va ucide, daca nu il va insoti. Barbatul a fost arestat preventiv."La data de 21 ianuarie 2023, ora 19:40, o femeie in varsta de 24 de ani, din municipiul Petrosani, in timp ce se deplasa pe strada 1 Decembrie 1918 din municipiul Petrosani, a fost abordata de catre un barbat, care sub amenintarea unui cutit si sub amenintarea ... citeste toata stirea