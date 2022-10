Tanara atacata si agresata sexual de un biciclist pe malul raului Bega la Timisoara

TIMISOARA. Atac pe malul canalului Bega la Timisoara. Tanara agresata de un biciclist pe cand se intorcea de la o sala de sport.Totul s-a intamplat in seara de 5 octombrie, in jurul orei 21:00, la doi pasi de centrul orasului, aproape de Baile Neptun.Femeia, in varsta de 27 de ani, mergea spre casa dupa antrenamentul facut la o sala de sport. In zona podului Decebal, un barbat, care statea pe o banca langa o bicicleta, s-a napustit asupra ei, a trantit-o la pamant si a agresat-o sexual. ... citeste toata stirea