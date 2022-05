Tanara care a murit in Thailanda, incercand sa-si faca un selfie la o cascada, este de langa Lugoj

Nane-Iosana Bodea, o tanara de 23 de ani, din satul Surducu Mic, stabilita la Viena, a murit in urma unui accident ce putea fi evitat. O clipa de neatentie a dus la tragedie. Tanara, aflata in vacanta pe insula Koh Samui din Thailanda, a vizitat o cascada faimoasa populara printre turisti.In ciuda semnelor care indemnau turistii sa nu urce la zonele superioare ale cascadei, tanara a urcat pana la nivelul patru, pentru a-si face un selfie. La un moment dat, fata a alunecat si a cazut in gol 20 ... citeste toata stirea