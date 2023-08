O fata de 18 ani a disparut in apele Timisului, in zona localitatii Sag, dupa ce ar fi intrat in rau si nu a mai iesit. Trei barci si un echipaj de scafandri au intervenit la fata locului. Dupa putin timp, tanara a fost gasita fara viata.Tanara pierduta ar avea 18 ani iar prietena ei este cea care a dat apelul catre 112."Echipajele ISU Timis au fost solicitate ... citeste toata stirea