Tanara din Timisoara, talharita pe strada de un barbat din Bacau

Momente cumplite pentru o tanara din Timisoara, talharita in plina strada. Un individ a imobilizat-o si a amenintat-o, cerandu-i sa ii dea banii si telefonul.Individul de 19 este din Bacau si lucreaza in Timisoara. Era aproape de miezul noptii cand a inceput s-o urmareasca pe tanara de 22 de ani, pe strada. Dupa ce s-a asigurat ca nu-l vede nimeni, a atacat-o.Atacul s-a intamplat in Calea Lipovei, cartier de la marginea orasului. Individul a imobilizat-o pe tanara si a dus-o intre blocuri ... citeste toata stirea