Tanarul care a accidentat mortal o femeie si a fugit de la locul accidentului, cercetat in stare de libertate

Tanarul de 20 de ani a produs accidentul in 21 ianuarie, in Balosesti, judetul Timis. Circula la volanul unui autoturism desi avea permisul de conducere suspendat, iar la un moment dat a dat cu masina peste o batrana de 75 de ani. Femeia a fost ranita grav si a decedat ulterior la spital, insa soferul nu a ramas la fata locului pentru a se interesa de starea ei.Individul a fost identificat abia in 26 ianuarie, atunci cand a fost dus la audieri. A povestit in fata anchetatorilor ca nu a ... citeste toata stirea