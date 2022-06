Tanarul care a murit dupa ce s-a inecat in canalul Dunare-Marea Neagra, la Medgidia, era inotator de performanta. Turcu Ruben era din Hunedoara si se pare ca venise in vizita la niste rude.Desi era un foarte bun inotator, tanarului de 23 de ani i s-a facut rau, chiar in momentul in care se afla la o partida de inot, in mijlocul canalului, potrivit jurnalistilor de la replincaonline.roTragedia a avut ... citeste toata stirea