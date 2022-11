Targ de bunatati organizat de elevii de la Colegiul Banatean Timisoara

Gradina educationala a Colegiului National Banatean Timisoara a gazduit un targ de bunatati, realizate de elevi si de mamele copiilor sau achizitionate.Cu mic cu mare, de la clasa I pana la clasa a XII-a, elevi, parinti, profesori au fost impreuna pentru a celebra toamna, cu toata bogatia ei.Nu a fost un targ oarecare, ci unul care a avut valori. Cum adica valori la un targ?! "Pai da, am avut obiective clare si ne-am bucurat ca am putut sa le respectam. In mare parte. Targul a avut si ... citeste toata stirea