Targ de Pasti de doua saptamani si jumatate la Timisoara

Casa de Cultura a Municipiului Timisoara anunta ca in perioada 9 - 27 aprilie 2022 va organiza a XIII-a editie a Targului de Pasti. Acesta se va desfasura in Piata Libertatii, precum si in cateva cartiere: Freidorf (Piata Petofi Sandor), zona Traian (Biserica Millenium, Parcul Regina Maria), zona Lipovei (parcul de pe str. Holdelor), zona Soarelui (Parcul Padurice).Pentru comerciantii care doresc sa participe, inscrierile s-au deschis inca de vineri, 11 martie. Pana pe 20 martie inclusiv, ... citeste toata stirea