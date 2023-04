Lugojul gazduieste la sfarsit de saptamana un targ de promovare a stiintei si tehnicii.Evenimentul are loc vineri, 28 aprilie, in intervalul orar 10-14, locul de desfasurare ales fiind Palatul Lugoj.Targul, purtand denumirea de "Science Fair", are loc in vederea celebrarii Anului European al Competentelor Profesionale, cu participarea elevilor din clasele a VII-a si a VIII din estul judetului Timis."Esti adolescent? Curiozitatea ta e vie si vrei sa-ti hranesti pasiunile? Festivalul Educatiei ... citeste toata stirea