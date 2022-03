Targul apicol 2022, la Ghiroda Timis. "Va asteptam sa va surprindem...!"

In perioada 12 -13 martie, banatenii sunt invitati cu mic, cu mare, in curtea Caminului Cultural Ghiroda Timis, unde expozanti din toata tara vor prezenta o varietate de produse apicole care sa va incante simturile, la Targul apicol 2022."Asteptam cu nerabdare sa va surprindem cu toate momentele pe care vi le pregatim!Sunteti curiosi care sunt surprizele delicioase pe care noi si apicultorii expozanti vi le pregatim? Va asteptam sa le descoperiti pe 12 si 13 martie in curtea Caminului ... citeste toata stirea