Targul de Craciun din Timisoara se deschide pe 30 noiembrie. Aici vor avea loc evenimente artistice in fiecare zi

Targul de Craciun din Timisoara si-a anuntat deschiderea sambata, pe data de 30 noiembrie, si va fi organizat in trei piete din Cetate respectiv: Piata Victoriei, Piata Libertatii si Piata Sfantul Gheorghe.Targul de iarna din Timisoara atrage anual mii de vizitatori datorita programelor artistice organizate in oras. In acest an, odata cu deschiderea targului, se vor aprinde in oras si luminitele traditionale, si va incepe sarbatoarea festiva care va dura pana pe 5 ianuarie.Ce poti vedea la ... citește toată știrea