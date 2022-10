Targul de Craciun din Timisoara va avea anul acesta amprenta celui de la Sibiu

Reprezentantii Casei de Cultura a Municipiului Timisoara reduc, anul acesta, perioada de desfasurare a uneia dintre cele mai asteptate manifestari. In premiera, Targul de Craciun nu va avea loc si in timpul sarbatorilor de iarna pe rit vechi. Potrivit acestora, motivul il reprezinta faptul ca anul acesta, dupa Revelion, targul nu a mai fost vizitat de prea multa lume.Targul de Craciun din Timisoara va avea loc in perioada 1 decembrie 2022 - 2 ianuarie 2023.Au mai ramas 54 de zile pana la ... citeste toata stirea