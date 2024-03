Targul de Pasti din Timisoara va avea loc in Piata Libertatii, Piata Sfantul Gheorghe si Piata Traian

Casa de Cultura a Municipiului Timisoara anunta cea de-a XV-a editie a Targului de Pasti, un eveniment ce promite sa aduca bucurie, culoare si traditie in inima comunitatii timisorene. Desfasurandu-se in perioada 31 martie - 6 mai 2024, targul va transforma Piata Libertatii, Piata Sfantul Gheorghe si Piata Traian in scene ale celebrarii primaverii si ale renasterii spiritului comunitar.Targul de Pasti din Timisoara este un adevarat simbol al intalnirii dintre traditie si modernitate, oferind ... citește toată știrea