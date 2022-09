Targul Mesterilor Populari - editia a XXII-a, la Muzeul Satului Banatean Timisoara

Muzeul Satului Banatean in colaborare cu Consiliul Judetean Timis organizeaza in perioada 24-25 septembrie 2022 cea de-a XXII-a editie a Targului Mesterilor Populari, manifestare care conserva traditiile mestesugurilor artistice si prilejuieste reintalnirea cu cei mai reprezentativi mesteri populari din Romania din diferite zone etnografice ale tarii. Astfel vizitatorii vor putea intalni mesteri populari din toata tara, specializati in prelucrarea lutului, lemnului, osului, metalului, in ... citeste toata stirea