Inspectoratul Scolar Judetean Timis si Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Timis organizeaza si "Targul Ofertelor Educationale ale Liceelor Timisene 2024", editia XXII.Evenimentul se va desfasura miercuri, 15 mai 2024, simultan, in Timisoara si Lugoj.Prof. Cosmin Hogea, inspector sef adjunct, a explicat ca la Timisoara, activitatea se va desfasura in spatiul expozitional al Centrului Regional de Afaceri - CRAFT, cu sediul in Timisoara, Bulevardul Eroilor de la Tisa, nr.22, ... citește toată știrea