"Tarife de parcare mult mai prietenoase", la Aeroportul International Timisoara

"Pentru a veni in sprijinul pasagerilor, Aeroportul International Timisoara - *Traian Vuia* va practica tarife de parcare mult mai prietenoase, incepand cu data de 1 februarie 2022.Accesul in aeroport nu doar ca va fi rapid si facil, ca si pana acum, ci devine si mai convenabil. La fel si stationarea masinilor.Drumul de acces spre aeroport, modenizat recent, spatiul de parcare aflat in bune conditii si noile preturi, sunt cu siguranta in beneficiul celor care aleg sa vina cu masina la ... citeste toata stirea