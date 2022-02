Task Force Cougar. Primele convoaie cu tehnica militara SUA intra in Romania, miercuri seara, pe la vama Nadlac

Primele convoaie cu tehnica militara SUA vor intra in Romania, miercuri seara, pe la Nadlac (judetul Arad) si se vor deplasa catre Mihail Kogalniceanu (judetul Constanta). Restul tehnicii de lupta, precum si militarii Batalionului 2 (2nd Squadron) / Regimentul 2 Cavalerie vor ajunge in Romania in perioada urmatoare."Primele elemente de tehnica militara ale detasamentului SUA care va purta denumirea Task Force (TF) Cougar vor intra in seara zilei de miercuri, 9 februarie, in Romania pe la ... citeste toata stirea