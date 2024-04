Taxe si impozite! Crestere substantiala fata de anul trecut la platile online

Anul 2024 a adus doua vesti bune in ceea ce priveste achitarea taxelor si impozitelor locale. Prima este ca s-a manifestat o crestere substantiala la platile locale platite prin ordine de plata sau pe platforma ghiseu.ro.Si in anii trecuti s-au inregistrat cresteri constante, dar lente. Acum este clar ca lugojenii prefera din ce in ce mai mult modalitatile electronice de plata.A doua veste foarte buna este faptul ca, in doar primele trei luni, s-au colectat aproape trei sferturi din sumele ... citește toată știrea