Taxele si impozitele se muta in fosta cazarma

Administratia locala propune mutarea Serviciului Taxe si Impozite din cadrul Primariei Lugoj in fosta Cazarma "Principele Nicolae", din strada Banatului, renuntandu-se la relocarea Directiei de Asistenta Locala Comunitara, anuntata la inceputul proiectului de reabilitare a cladirii, demarat in 2017.Motivul stabilirii altui serviciu, care sa se mute pe strada Banatului, este ca spatiul s-a dovedit a fi insuficient pentru DASC Lugoj."In spatiile care se afla in reabilitare la fosta cazarma, de ... citeste toata stirea