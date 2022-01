Te-ai infectat si nu stii ce sa faci? 189 de medici de familie fac testul antigen SARS-COV2, in Timis

La nivelul judetului Timis, 189 de cabinete de medicina de familie aflate in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate efectueaza activitatea de testare cu teste rapide antigen in vederea depistarii infectiei cu SARS-CoV-2.Activitatea de testare se realiza in cadrul programului de lucru si pot beneficia de ea toate persoanele inscrise pe lista proprie a medicului de familie, eligibile la testare, precum si persoanele eligibile la testare care nu au un medic de familie sau sunt ... citeste toata stirea