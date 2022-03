Te angajeaza imediat si nu ai nevoie de facultate. Sunt peste 4.000 de locuri de munca in Timisoara

Dupa o luna extrem de tensionata pe toate planurile, piata muncii din Romania continua sa creasca, in ciuda contextului nefavorabil. Angajatorii recruteaza la o intensitate normala, chiar mai accelerata fata de perioada anterioara declansarii razboiului din Ucraina.Astfel, in intervalul 24 februarie-23 martie 2022, companiile au scos la bataie peste 38.000 de locuri de munca noi, cu 13% mai multe fata de perioada anterioara. Totodata, numarul de joburi publicate in ultimele patru saptamani ... citeste toata stirea