TeamEdu 2022, la USAMVB - promovarea performantei in scolile din Timis

Ultima zi a Festivalului educatiei din Timis va fi destinata conferintei TeamEdu, in data de 3.06.2022 - conferinta de bune practici, in timpul careia vorbitori vor fi profesori care aduc, zi de zi, in scoli, schimbarea la firul ierbii.Lor li se vor alatura speakeri valorosi, specialisti in educatie, dar si parinti ai copiilor din Timis, implicati in viata scolii.Locul desfasurarii - Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului Timisoara, calea Aradului nr. 119.