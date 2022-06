Teapa luata de o romanca, dupa ce a platit 4.000 de euro pentru o vacanta in Zanzibar. Cum a fost dusa cu zaharelul

O agentie de turism din Timisoara a fost obligata sa ii restituie unei cliente 4.000 de euro, bani platiti pentru o vacanta in Zanzibar care nu a mai avut loc din cauza pandemiei. Sentinta, care nu este definitiva, arata cat de greu si-a recuperat banii clienta agentiei de turism. Judecatoria Timisoara a emis o prima sentinta intr-un dosar in care o romanca a dat in judecata o agentie de turism cerand restituirea sumei de 4.000 de euro, platite pentru un sejur in Zanzibar.In proces, reclamanta ... citeste toata stirea