Teatrul de papusi din Veszprem aduce la Timisoara o parada de marionete uriase

Asociatia PROTESZT aduce la Timisoara o parada de marionete mari create in mod special pentru lansarea oficiala a Programului Cultural Veszprem-Balaton 2023. Parada si spectacolul nonverbal vor avea loc in 19 februarie 2023 de doua ori: de la 12:00 pe traseul strada Alba Iulia-Piata Libertatii, iar de la 18:00 in Parcul Dacia.Orasul Veszprem din Ungaria a fost numit Capitala Culturala Europeana pentru anul 2023 alaturi de Timisoara si Elefsina, iar Teatrul de Papusi Kaboca din Veszprem si ... citeste toata stirea