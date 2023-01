Teatrul de papusi reincepe stagiunea pentru copii, la Iulius Town

Weekend-ul acesta, la Iulius Town, iubitorii de produse naturale, "vanatorii" de reduceri si micii pasionati de teatru se intalnesc. Teatrul de papusi incepe o noua stagiune, Winter Sale continua cu promotii incredibile, iar expozantii aduc bijuterii, produse naturale, dar si piese unicat, lucrate hand made.Magia povestilor continua si anul acesta in Iulius Town, creand astfel o traditie pentru micii iubitori de teatru cu papusi, care se intalnesc in fiecare duminica in piateta Splend'or. In ... citeste toata stirea